『FIRST DOWN 黒 ダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 17分に出品され03月08日 08時 17分に終了予定です。即決価格は20,280円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

FIRST DOWNは、アウトドアウェアとしての機能性とデザイン性を兼ね備えたブランドです。このダウンジャケットは、寒い季節に最適な保温性を提供します。



【機能性】

ジッパー式の前開きで、着脱が簡単です。また、ポケットも付いており、実用性も考慮されています。



- ブランド: FIRST DOWN

- 色: 黒

- 素材: ダウンジャケット

- デザイン: ジッパー式

- ポケット: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FIRST

DOWN

黒

ダウンジャケット