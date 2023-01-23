『ダウンコート ランバンコレクション サイズM【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 23分に出品され03月25日 21時 23分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 柄・デザイン···無地

カラー···ブルー

フード···フードなし

季節感···秋、冬

素材···ナイロン

着丈···ミドル

ジップ・ボタン···ボタン



サイズ

身幅52センチ

着丈81センチ

袖丈52センチ

襟の立ち上がり19センチ



着用回数は20回程度です。



値下げ交渉不可

いいね・コメント前・お買い上げ前プロフ必読願います。

プロフお読みいただき、ご納得いただけましたら「購入していいですか？」等のコメントは不要です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ランバンコレクション カラー: ブルー系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ダウンコート ランバンコレクション サイズM