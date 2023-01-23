『【新品未使用】+phenix ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 18分に出品され03月12日 03時 18分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】 ☆ブランド名☆ ＋phenix/プラス フェニックス

☆アイテム☆ STRETCH Humpty Jacket ダウンジャケット

☆状態☆ 未使用

☆サイズ☆ XL 記載ですが、着用感はMからLサイズ相当（身長169.体重61の着画載せております）

☆採寸☆ 肩幅/約 53 cm 身幅/約 61 cm 着丈/約 68 cm

平置き最長辺での計測になります。 素人計測になります。多少の誤差はお許しくださいませ。

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: フェニックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】+phenix ダウンジャケット