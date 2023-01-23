『ファガッセン VANINY【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 04時 31分に出品され04月22日 04時 31分に終了予定です。即決価格は25,484円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名:ファガッセン

商品名: VANINY

サイズ:1

寸法: 肩幅45 袖丈62 着丈92

状態:美品

定価:11万程度になります。

素材:ウール90 ナイロン10



ファガッセンのアウターは今作らなくなっており、レアなアイテムです！！

検討してる方はぜひお声がけ下さい！！





FAGASSENT 、LGB、IF SIX WAS NINE、KMRiiなどのロック系V系ぶらんどとの相性バッチリです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ファガッセン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ファガッセン

VANINY