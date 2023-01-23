『▼極美品✨ドゥロワー【38】ケヌキ ショールカラー ジレ リバーガウンコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 11時 49分に出品され05月02日 11時 49分に終了予定です。即決価格は25,350円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ID.G408（6）4



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#つむぎ屋のレディース

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▸color : ハニーベージュ ピンク

商品写真のお色は撮影時の光の具合などで

多少の違いがございます。

ご了承下さいませ。





▸size：メーカーサイズ表記【38】M相当

着丈 ：約120cm

肩幅 ：約52.5cm

身幅 ：約54cm

若干の誤差をご了承くださいませ。





【商品説明】

特に目立つ大きな傷汚れ使用感なく極美品です。

しなやかな肌触りのダブルフェイス素材で仕立てたショールカラーのジレ淡いカラーリングのショールカラーがポイントです。

■デザインベースはストレートシルエットで仕上げベルトでラインを調整いただけます。ガウンのようなリラックス感のある雰囲気が特徴。



Drawer ドゥロワー ケヌキショールカラージレ

ロングジレ ガウン ベルト アルパカ混 アンゴラ混



ウール53％ ナイロン25％

アルパカ13％ アンゴラ3％

ポリエステル3％ その他3％



【販売メーカー】

ユナイテッドアローズ





こちら送料の都合上圧縮して発送させて頂く可能性がございます。

※保管上または梱包でのシワはご容赦下さいませ。

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【used品のお取り扱いについて】



全て検品した上で出品しておりますが、

若干の汚れ等の見落としに関しては

ご理解ある方のみ、ご購入くださいませ。



購入先

ブランドリユース店

ストア商品





重大な見落としなど、こちらの不手際に関しては

誠心誠意返品などの対応を取らせて頂きます。





以上長くなりましたが、

ご確認ありがとうございました！



【発送方法】【環境】などの詳細は

当店プロフィールをご確認いただければ幸いです♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ドゥロワー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ▼極美品✨ドゥロワー【38】ケヌキ

ショールカラー

ジレ

リバーガウンコート