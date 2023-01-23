『ジャーナルスタンダード 24ssリンクルナイロンフードブルゾン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 10時 26分に出品され03月03日 10時 26分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の春に購入しました。

薄手のブルゾンなので春、秋に1枚あると重宝する素材です。



5回も着ていないくらい着用頻度少なめです。



クリーニング済み。



サイズはフリー

定価:22,000円



【2024SS】

JOURNAL STANDARD



表面にしわのような表情のあるナイロン素材でおつくりしたフードブルゾン。

撥水性のあるマットな表情のナイロン素材。

着丈に前後差をつけて、フロントのバランスを取りつつヒップがしっかり隠れるデザイン。

フードや裾回り、ウエストにコードを配し、シルエット調節が可能です。

袖口もゴムなので腕まくりしやすく、着こなしやすいデザインです。

ポケットはハンドウォーマー付きで、サッと手を入れやすいのも◎



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透け感：なし

裏地：なし

伸縮性：なし

光沢感：なし

生地の厚さ：普通

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カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダード 24ssリンクルナイロンフードブルゾン