『パタゴニア インファーノジャケット マウンテンパーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 18時 21分に出品され03月04日 18時 21分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 kids XL14



PLAZAで購入したものです。定価は2万2000円ほどだったと思います。



女性のMサイズと同じ大きさです

保温性も高いです。



カラー···ベージュ



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア

インファーノジャケット

マウンテンパーカー