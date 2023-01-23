『バレンチノガラヴァーニ ミスV ジャケット ハーフコート サイズ40【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 21時 03分に出品され04月01日 21時 03分に終了予定です。即決価格は35,880円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バレンチノガラヴァーニ ミスV ジャケット ハーフコート サイズ40



デパートで購入致しました



サイズ 40

ウール 100%

肩パット入り

ゴールドボタン

後ろスリットあり

イタリア製



一度、パーティで使用しました

クローゼットに飾っておりました

柄と品の良いゴールドボタンか大好きです



自宅での保管なのでご理解のある方宜しくお願い致します



#ジャケット

#ハーフコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バレンチノガラヴァーニ ミスV ジャケット ハーフコート サイズ40