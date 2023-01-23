『富士通ゼネラル 富士通 FUJITSU 脱臭機 プラズイオン DAS-15K-B【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 19分に出品され03月16日 20時 19分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富士通ゼネラル FUJITSU 脱臭機 DAS-15K-B PLAZION プラズイオン です。

よろしくお願いします。

箱なし、説明書有り



ペットをはじめとする様々なニオイに。

独自の「トリプル脱臭」。

低濃度オゾンとプラズマイオンの力で、浮遊ウイルスを抑制。

空気中に漂う細菌・カビ菌も吸引・除去。



富士通 脱臭機 PLAZION （ブラック） DAS-15K-B

2021年製

ブランド：富士通

最大適用畳数：10畳

幅(mm)：174.0 mm

奥行き(mm)：178.0 mm

高さ(mm)：282.0 mm

色：ブラック系

最大騒音値(db)：48.0 db

消費電力（W）：25.0 W

コード長さ（m）：2.0 m



小型なのでどこにでも置けます。

数回使用し、自宅保管してました。

簡易清掃、動作確認済み 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウゼネラル