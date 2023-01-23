『SHARP 加湿空気清浄機 KC-H50-W 2020年製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 23時 07分に出品され04月25日 23時 07分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当商品をご覧頂き誠にありがとうございます(^^)



【商品について】



コメントなし即購入OKです！



■メーカー:SHARP

■商品名:加湿空気清浄機

■型番: KC-H50-W

■製造番号: 2313034



【付属品】

・本体



※写真に写っているものが、すべてになります！



【外観の状況】

・中古品ですが、全体的に綺麗なお品物です。



詳しくは商品写真にてご覧ください。

清掃・アルコールでの除菌を行なっております。



【動作状況】

出品にあたり、動作確認済みになります。



【保管状況】

大切に暗所で保管しておりました。

喫煙者・ペットなどいない環境です。



【発送】

商品はしっかり、丁寧に梱包し、1日〜2日以内に発送致します。

お急ぎの方はコメント頂ければ対応できるかも知れません。



コメント無し即購入OKです！他の商品はこちらです#ひこにゃんの家電 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ