『【Chaos】 スーペリアガロンコート ダブル ピーコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 08時 30分に出品され04月15日 08時 30分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

カオスの大人気の定番スーペリアガロンコートです。

シルエットが非常にきれいです。着丈も様々な服装に合わせやすく活躍するアイテムです。

※定価88000円



【商品の説明】（引用）

-fabric-

国内最大の毛織産地である尾州地区で生産されました。オーストラリアのメリノウールsuper110を経糸に、緯糸はsuper120を使用することにより繊細なしなやかさとソフトな風合いになっています。今年は昨年よりの更に縮絨をかけしなやかな中にハリとコシのあるメルトン素材を職人によって時間をかけ仕上げました。



-design-

人気シリーズから新デザインが登場しました♪

オーバーサイズのショート丈のコートです。おしりがすっぽり隠れる着丈なので、安心して着て頂けます。



素材：毛92% ナイロン6% 綿2%

重さ：約1400g

サイズ 着丈 胸囲 裾回り ゆき丈 袖回り

FREE 79.5 127 149.6 87.2 53

同商品でも、生産の過程で1～2㎝の個体差が生じる場合があります。







平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

大きな汚れなどはなく、比較的綺麗なほうだと思います。

ただ状態は主観になりますので、リユース商品に、ご理解が無い方はご遠慮ください。



○カラー

ベージュ

※写真を参考にしてください。







○配送

簡易包装にて発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。

○管理番号

20 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カオス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【Chaos】 スーペリアガロンコート ダブル ピーコート