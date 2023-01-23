『専用★休日と詩 サンデーモーニングコート ロング グレンチェック ゆったり【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 06時 18分に出品され03月03日 06時 18分に終了予定です。即決価格は10,912円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✿2022AW品です。

人気サンデーモーニングコートのロング丈です。



ゆったりとした丸みのあるシルエットで、厚手のニットを着てもごわつかず羽織りやすいです。

しっかり裏地も付いています。重たさも無く、着心地も良いです

長すぎずほどよいロング丈なので、スカートやワンピースとも相性の良い1着です。



ほとんど着ておらず、目立つ傷汚れなどはありません。

画像をご確認いただき、ご検討ください。

(中古品ですので、ご了承ください)



きれいに畳んで発送いたしますが、畳みジワなどはご了承ください。

どうぞよろしくお願いいたします。



#rinのレディースアイテム

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【ブランド】

休日と詩



【アイテム】

サンデーモーニングコート

ロング丈 グレンチェック

ワイドシルエット ゆったり 日本製



【カラー】

グレー



【サイズ】

free size



平置きサイズ(約)

身丈：96cm(襟横〜裾まで) 身幅：67cm(脇下)

肩幅：60cm

袖丈：44cm

裄丈：76cm(首元襟タグ中央〜袖口まで)



(素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: キュウジツトウタ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 専用★休日と詩 サンデーモーニングコート ロング グレンチェック ゆったり