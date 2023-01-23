『HOUSTON ダウンロングジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 18時 24分に出品され05月08日 18時 24分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品•未着用ですが、自宅保管しておりましたので

ご了承ください。



肩幅···60cm

身幅···70cm

袖丈···62cm

着丈···83cm



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヒューストン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HOUSTON

ダウンロングジャケット