『【極美品】 NEW YORKER ダッフルコート ロング丈 Lサイズ 黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 15時 36分に出品され03月13日 15時 36分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】 NEW YORKER ダッフルコート ロング丈



サイズはL(商品表記)ですが、かなり大きいです。

LL相当のサイズ感です。



圧巻のロング丈、115cm！！

ダッフルコートでここまでの着丈はなかなかないです。

お探しの方、お気に召して頂けた方は是非ともこの機会にご検討宜しくお願いします。



【ブランドの信頼性】

NEW YORKERは高品質なファッションアイテムを提供することで知られています。このダッフルコートは、その伝統を受け継いでおり、スタイルと機能性を兼ね備えています。



【デザインと機能性】

シンプルで洗練された黒色のデザインは、どんなコーディネートにも合わせやすく、4つのポケットが実用性を高めています。ボタン留めのスタイルは、寒い季節に最適です。



【サイズとフィット感】

LARGEサイズは、快適なフィット感を提供し、重ね着にも適しています。冬のアウターとして、暖かさとスタイルを両立させる一着です。



- ブランド: NEW YORKER

- サイズ: LARGE

- 色: 黒

- スタイル: ダッフルコート

- ポケット数: 4



ご覧いただきありがとうございます。



●サイズ

L(商品表記)

肩幅...53cm

身幅...64cm

袖丈...60cm

着丈...115cm

※平置き実寸



カラー...ブラック



丈...ロング



●商品の状態

中古品

使用感が少なく非常にコンディションが良いです。

まだまだ快適にご利用頂けます。



●購入先

大手リユースショップ



◆発送方法◆

送料無料

匿名配送となります。



24時間以内のスピード発送で時間帯指定可能。

梱包はプチプチに包みダンボール、または簡易梱包資材に入れての発送になります。厳重に梱包しますので破損の心配は不要です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ニューヨーカー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】

NEW

YORKER

ダッフルコート

ロング丈

Lサイズ

黒