『[新品・未使用] anon sync アノン シンク スノーボード ゴーグル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 07時 42分に出品され03月07日 07時 42分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

anon.はウィンタースポーツ用の高品質なゴーグルを提供するブランドで、耐久性と快適性を兼ね備えています。



【レンズの特性】

ブラウンのレンズは、明るい条件下での視界を改善し、コントラストを強化します。スノーコンディションに最適です。



【付属品の充実】

交換レンズ、ケース、説明書全て付属しています。



- ブランド: anon.

- フレイム:coral

- レンズカラー: perceive sunny bronze

- ボーナスレンズ:perceive cloudy burst

- モデル名:sync 23-24モデル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アノン