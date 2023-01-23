『Paul Smith ウールカシミヤピーコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 10時 57分に出品され03月08日 10時 57分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ:SMALL

カラー:ネイビー



Paul Smith のカシミヤ混メルトンウールピーコートです。

目立った傷や汚れは有りませんが、

あくまで中古品ですので事前にご了承のほどよろしくお願いします。



以下サイズ値です。

着丈70cm袖丈60cm身幅52cm肩幅44cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポールスミス カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Paul

Smith

ウールカシミヤピーコート