『トミーヒルフィガー ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 04時 48分に出品され03月20日 04時 48分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前くらいに御殿場のアウトレットで購入しました。なかなか着る機会がなく自宅で試着程度。クローゼットで保管していました。

サイズに関してはMサイズですが、若干小さめでいつもSサイズの方か、重ね着を好まない方ならMサイズの方でも。袖丈短め。



着用はあまりしていませんが、長く自宅保存であったことご理解頂ける方のみご検討ください。

送る時はフードは外して、60サイズの箱に入る程度圧縮して送ります。



【デザイン】

シンプルでありながらスタイリッシュなネイビーカラー。フード付きで、カジュアルなスタイルにも合わせやすいです。



【責任ある素材】

ダウンとフェザーは責任あるソースから調達されており、環境にも配慮されています。



- 色: ネイビー

- 素材: ダウンとフェザー

- ブランド: TH TECH

- スタイル: フード付きダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トミーヒルフィガー ダウンジャケット