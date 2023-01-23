『Ralph Lauren 裏ボアパーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 08時 33分に出品され03月20日 08時 33分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルフローレンのパーカーです。

裏地が全てボアになっているので、秋冬、これ一枚でとても暖かいです。

左袖にスキーのワッペンも付いており、格好良さと可愛さを兼ね備えていると思います！

街の古着屋でもなかなか見かけない珍しいタイプで、ユニセックスでお使いいただけるかと思います。



こちらで購入し、数回着用しましたが、サイズが合わなくなったため出品します。(日本メンズサイズでS〜Mの間かと思います。)



洗濯タグの裏側にネームペンで名前記入済みのため、お安くしています。

また、目立った汚れ等なく美品である認識ですが、あくまで素人検品です。

気にならない方、古着にご理解のある方のみご購入検討をお願いいたします。



写真撮影のためカバー外しましたが、クリーニング済みです。喫煙者、ペット等おりません。



質問等のやりとり中であっても、先に購入ボタンを押された方とお取り引きいたします。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Ralph

Lauren

裏ボアパーカー