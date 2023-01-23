『mikiさま YORTのダウン 定価39000円【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 04分に出品され03月08日 00時 04分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着る予定がないので出品します⭐︎



とっても質の良いものです！

デザイン性、機能性、シルエット完璧だとおもいます₍˄·͈༝·͈˄₎◞ ̑̑ෆ⃛



これ一着あれば間違いなし⁽⁽ ۹꒰∗ˊ꒵ˋ∗꒱۶ ⁾⁾



総丈なども載せていますのでチェックお願いします。.:*(*˘︶˘*).。.:* 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ mikiさま

YORTのダウン

定価39000円