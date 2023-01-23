『JILSANDERジルサンダーチェスターコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 06分に出品され03月05日 14時 06分に終了予定です。即決価格は250,880円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内直営店購入

2021AWチェスターコート

定価 約60万

サイズ 44

付属品 ガードメント、ハンガー



ウール100%

ダブルフェイスでしっかりと肉厚でありながら軽量です。

高額で国内直営店でも買い付けが数点のみのでした。

なかなか出品されない商品だと思います。

使用回数は少なく状態はかなり良好です。



肩幅 47cm

着丈 110cm

身幅 65cm

袖丈 60cm







#Jilsander

#sacai

#AURALEE

#therow

#LEMAIRE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ジルサンダー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JILSANDERジルサンダーチェスターコート