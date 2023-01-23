『HIGH-SPEC WOOL 7ポケットベスト ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 22時 50分に出品され03月03日 22時 50分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 44,000円で購入。

サイズが合わなかった為出品致します。

1回しか着用しておりません。ほぼ新品です。





<素材>



・透け感 なし



・裏地 あり



・伸縮性 なし



高密度で織られたポリエステルとウールの織物です。



機能性に天然と合繊の機能を合わせ持ったハイブリット素材。



撥水性、防風性、湿度コントロール、速乾性の多機能素材です。



<デザイン>



また、収納性にも優れており7つもポケットがついております。



背面の大きなポケットにはiPadも収納可能です。



バック不要のハイスペックベストです。





サイズ

身幅:61/肩幅:46/着丈:72/そで丈0 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドトウキョウ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HIGH-SPEC

WOOL



7ポケットベスト ブラック