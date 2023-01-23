『舞台ステージ衣装 演劇オペラ声楽 豪華に見える 公爵様上着 公爵 宮廷服シャツ 白 黒 長袖シャツ 舞台 人気宮廷服 中世 貴族 衣装シャツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 11時 28分に出品され03月07日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ 商品名 ]
舞台ステージ衣装 演劇オペラ声楽 豪華に見える 公爵様上着 公爵 宮廷服シャツ 白 黒 長袖シャツ 舞台 ステージ衣装としても最適 人気宮廷服 中世 貴族 衣装シャツ d9019c0c0c7
[ セット内容 ]
シャツ
(記載のないアクセサリー、小物等は付属しません)
[ カラー ]
ブラック/ホワイト
[サイズ ]
S/M/L/XL/2XL/3XL
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください
[ 素材 ]
ポリエステルなど
[ 送料 ]
1点 550円
2点目から1点毎に500円加算
(九州?沖縄?北海道?離島は除く)
※複数ご注文の場合、当店にてご注文確認後、送料を修正させて頂きます。
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落札価格7889円
651 入札履歴
終了
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