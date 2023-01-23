『Firsthand シャギースタンドミドルコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 14時 14分に出品され03月15日 14時 14分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Firsthand ファーストハンド

シャギースタンドミドルコート / オーバーサイズミドルコート

グリーン

表記サイズ：F

実寸：身幅 77cm /着丈 76.5cm /袖丈 47cm /肩幅 66cm /裄丈 cm



表地 ポリエステル63% 毛37%

裏地 ポリエステル100%



昨年オンラインストアで購入しました。室内で羽織ったのみですので、綺麗な状態です。



ゆうゆうメルカリ便で発送します。

ご質問等お気軽にどうぞ♪

即購入大歓迎です。



断捨離中のため、予告無く出品し直す可能性があります。できるだけ予告しますが、ご理解ください。



#firsthand#ファーストハンド#コート#シャギーコート



カラー···グリーン

着丈···ミドル



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ファーストハンド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Firsthand

シャギースタンドミドルコート