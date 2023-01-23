『THE NORTH FACE キルティングダウンジャケット M 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 19時 38分に出品され03月27日 19時 38分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 防風性、透湿性、はっ水性を備えた生地と高機能ダウンを合わせた、テクニカルなダウンカーディガン。



数年前に買いましたが、自分のコーディネートスタイルには合わずほとんど保管されていたのでこの度整理のため出品します。



数回程度着た程度でクリーニングをして保管をしてあります。





- ブランド: THE NORTH FACE

- サイズ: M

- 色: 黒

- デザイン: キルティング

- ポケット: 胸ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

キルティングダウンジャケット

M

黒