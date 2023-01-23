『EDDIE BAUER Premium POLAR PARKA ポーラーパーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 20時 06分に出品され03月26日 20時 06分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▶アイテム説明◀



90s-00s白タグ

エディーバウアーの名作ダウンジャケット、ポーラーパーカー。



綺麗な状態で特筆すべき箇所はありません。

レディースのMで合わせが女性用になっておりますが、サイズ感は170cm普通体型の男性でちょうどよいサイズ感です。



ゆったり着たい女性にもオススメ。

たっぷりと入ったグースダウンはかなりあたたかく、上質です。



こちらの商品は当店ランク『AB』です。



Ｓ→新品、未使用品

Ａ→美品

Ｂ→通常の使用感はあるがダメージ等ない

Ｃ→多少のダメージ等あるが、通常の古着として着用を楽しめる

Ｄ→大きなダメージ有り コレクターやリペアして着用する方向け



平置きにしてメジャーで簡易計測。

あくまでサイズ感の参考にして下さい。



表記サイズ woman M



身幅 63cm

着丈 80cm

肩幅 52cm

袖丈 56cm









▶お願い◀



・交渉中でも先に購入された方優先です。

・服の状態は写真、説明文になるべく詳細を記しますが、古着にご理解ある方の購入をお願いします。採寸はメジャーでの簡易計測ですので、あくまで参考としてお考え下さい。古着につき、返品は応じ兼ねます。

・気持ちの良いお取引を心がけています。ご協力よろしくお願いします！



#urbanlifestore 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EDDIE

BAUER

Premium

POLAR

PARKA

ポーラーパーカー