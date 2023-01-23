『OAMC 20ss ノーカラーブルゾン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 09時 07分に出品され03月31日 09時 07分に終了予定です。即決価格は25,740円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OAMCの20ssコレクションです。

JIL SANDERのルークメイヤーが別チームで展開するブランドです。

本品はノーカラーのハーフコートからジャケットのようなイメージです。

カラーはダークブラウンで光の当たり具合で色味に変化があります。表地は少しシャリ感のある拘りを感じられる素材です。

サイズはMサイズで程良いオーバーサイズです。

白のステッチでデザインされたストライプもちょっとしたアクセントになっています。

羽織りのようなシルエットが独特で、あまり他のブランドでも見ないのでオススメです。

いま時期のアウターとしてちょうど良いですが、落ち着いた色味なので秋以降も問題なく活躍できます。

少しゆったりしているので中に着込むことも可能です。



国内セレクトショップで購入。

定価は11万円ぐらいでした。



2〜3回着用していますが、大きな汚れや傷などはなく美品と言える状態です。



ただあくまで古着となりますので、神経質な方はご遠慮ください。

ご理解頂ける方のみご検討お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オーエーエムシー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ OAMC

20ss

ノーカラーブルゾン