『おしゃれ 格子デザイン 木製 ポールハンガー カレ コートハンガー ハンガー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 10時 04分に出品され03月10日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,596円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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日本の伝統的な”格子”をモチーフにデザインされた

和モダンデザイナーズ家具シリーズ「カレ」のハンガーラック。

涼やかでシンプルな外観とあたたかみのある木調が存在感を醸し出します。

洋室にはもちろん、和室にも調和する、新しいスタンダードデザインが誕生。



コートなどの長物も余裕で掛けられる、高さ165cm。

帽子やジャケット、カバン、アクセサリー、etc...

8箇所のフックにたっぷり収納。

先端部にも帽子などをおしゃれに掛けられます。



上部4段は小フック、下部4段は大フック仕様。

大フックは小フックに比べて4cm長いので、上部のフックに物を掛けた状態でも下部のフックが使いやすい工夫です。



部屋の片隅や、限られたスペースにも手軽に置ける、約34平方センチサイズ。



カラー：ブラウンは総天然木パイン材。

カラー：ウォールナットブラウンは、パイン材に加え、高級ギターにも使われる木材「Basswood」をスライスし、1枚1枚をウォールナット風に染色後、数十枚に重ねてプレスするという、こだわりの工程を経て作られています。

商品名 おしゃれ 格子デザイン 木製 ポールハンガー カレ

取扱タイプ ブラウン（茶）、ウォールナットブラウン（茶）

商品仕様 天然木（パイン材）

ウォールナットブラウンのみ：天然木圧縮合板（バスウッド）

耐荷重 フック：（約）2kg

商品サイズ （約）幅34cm×奥行き34cm×高さ165cm

商品重量 （約）7kg

梱包サイズ （約）幅89cm×奥行き51cm×高さ10cm

梱包重量 （約）8kg

梱包数 1個口

生産国 中国

組み立て お客様組み立て品

工具 六角レンチ（付属品）

組立時間 (約) 30分（1人/目安）



在庫状況



ウォールナットブラウン ○

ブラウン ○







北海道・沖縄・離島等一部地域は別途送料が発生しますのでご注意くださいませ。" 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>棚・ラック・シェルフ>>>木製ラック・ウッドラック 商品の状態: 新品、未使用