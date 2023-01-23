『Mountain Equipment ストレッチ ダウン カーディガン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 54分に出品され03月18日 23時 54分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マウンテンイクイップメント Mountain Equipment ストレッチ ダウン ガーディガン



カラー：ダスティオリーブ

サイズ：L



肩幅：約40cm

身幅：約52cm

袖丈：約55cm

着丈：約64cm



購入時の販売価格：23,650円 (税込)



袖口のマウンテンイクイップメントのロゴがかわいいストレッチダウンです。

新品で購入し数回着用しました。ストレッチ性があり着やすく、マットな生地でおしゃれです。

アウターとしてもインナーダウンとしてもお使いいただけます。

収納袋が付属します。

レディースですがメンズの方もサイズが合えば問題なく着用いただけます。



▼ 重さ

225g

▼ 素材

表地・裏地： ナイロン100％、中綿：羽毛

▼ 特長・仕様

・LEOFEEL 40dn × 40dn メカニカルストレッチ・ナイロンファブリック（耐久撥水＆ダウンプルーフ加工）

・50g 800＋フィルパワーホワイトグースダウン

・ステッチスルー製法

・ラウンドネック

・ハンガーループ

・YKK フロントジッパー

・ハンドポケット＋YKK ジッパー

・袖口調整ボタン

・裾セパレートドローコード

・ME クラッシック織ネーム

・収納袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マウンテンイクイップメント

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Mountain

Equipment

ストレッチ

ダウン

カーディガン