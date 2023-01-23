『新品未使用 【ASPESI】ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 13時 15分に出品され03月22日 13時 15分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

ASPESI



定価85,000円



●カラー

ブラック





【サイズ】

XS

(176cm.62キロでも丁度良いくらいですので、日本サイズでM〜Lになると思います。)



肩幅 46cm

身幅 52cm

袖丈 51cm

着丈 64cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材

中 80%ダウン、20%フェザー



●状態

完全新品未使用



●その他、注意事項

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: アスペジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 【ASPESI】ダウンジャケット