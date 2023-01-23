『ファーダウンジャケット y2k 平成 フェアリーグランジ パンク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 15分に出品され03月17日 00時 15分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウエスト部分が少し絞られてシルエット完璧です。

裾、袖にもファーがついています。



着丈64cm

肩幅45cm

身幅55cm

※若干の誤差がある可能性があります。



⚠️必ずプロフィール確認お願いいたします。



出品者177cm 普通体型



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ファーダウンジャケット y2k

平成 フェアリーグランジ パンク