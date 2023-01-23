『希少！ ツイリードール 新品未使用品タグ付き【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 07時 54分に出品され03月21日 07時 54分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス ツイリードール トレスH

新品未使用品です。





数年前関西のエルメスで出会い、

購入したままでした。



写真を撮る為開封しましたがとても可愛いです。



未使用タグ付きで汚れもありませんが、

素人の個人保存です。





付属品はツイリーが入っていたケースと

ショップの袋です。



まったくツイリーが売っていない時期に

たまたま出会えたレアなアイテムですが

使う予定がないためエルメスが好きな方に

お譲りさせていただきます^^





宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 希少！ ツイリードール 新品未使用品タグ付き