『エンフォルドENFOLD リバーノーカラーコート 38 クリーニング済【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 22分に出品され03月26日 18時 22分に終了予定です。即決価格は14,720円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンフォルド ENFOLD

ウールソフトリバーノーカラーコート



都内のDeuxieme Classeにて購入

65,000円(税抜)

ドライクリーニング済



昨シーズンは着用しておらず、クローゼットに大切にしまっておりました。



前身頃にボタン等がないので、サラッと羽織るタイプのコートです。

2枚の布を1枚として縫製したリバー仕立てになっているので、袖を折り返して着ると内布のホワイトグレーのカラーが出てきます。もちろん袖口を折らずに着て頂いても大丈夫です。



ゆったりサイズなので中にも着込みやすく、ざっくりニットやお袖にボリュームのあるトップス、スーツのアウターとなります。



画像の商品タグもお付けします。



●サイズ : 表記サイズ 38



※実質フリーサイズなので、普段40サイズの方でも大丈夫です。



●実寸 : 着丈114cm・裄丈82cm・身幅64cm

※個人計測のため若干の誤差はご容赦ください。



●カラー : ダークネイビー



3シーズン着用していました。毛玉なども見られず、状態は良いと思いますが、usedであることを予めご了承ください。





#ENFÖLD #ENFOLD #エンフォルド

#DeuxiemeClasse #ドゥーズィエムクラス



着丈···ロング

柄・デザイン···無地

季節感···冬,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エンフォルド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エンフォルドENFOLD

リバーノーカラーコート

38

クリーニング済