『バーバリーロンドン アンゴラ カシミア混 コート ノバチェック Aライン 38【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 43分に出品され03月23日 01時 43分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます☻



【ブランド】

バーバリー

Burberry

バーバリーロンドン

Burberry London



【アイテム】

コート

Aラインコート

スタンドカラー



【商品説明】

バーバリーロンドンブルーレベルのコート、お色はグレーになります。

Aラインコートでシルエットが上品です。

素材はアンゴラ、ウール、カシミアが配合されており、なめらかな風合いは豪華な雰囲気をかもしだし保温性にすぐれています。

裏地全体はノバチェック、ボタンはロゴがあしらわれています。



【状態】

目立った傷、汚れはありません。



画像でご確認いただき、

気になる事があればコメント下さい。



【色】

グレー

灰色



【サイズ】

表記：38



平置きサイズ

着丈：97cm

肩幅：39cm

身幅：40cm

袖丈：62cm



素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。



【素材】

アンゴラ

毛

ポリエステル

カシミア





☻ご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします。



☻服は古着が大半です。まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、自宅保管・素人検品ですのでご了承ください。



☻素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。



☻タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。



☻発送はコンパクトに折畳ませて頂き、簡易包装・最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。(発送方法は変更になる場合があります。)また、畳みジワはご容赦ください。



☻AACD加盟店にて購入・鑑定済み品を購入の確実正規品です。



☻ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリーロンドン

アンゴラ

カシミア混

コート

ノバチェック

Aライン

38