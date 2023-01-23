『【極美品】PRADA ロングコート バージンウール×レザーパイピング グレー 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 54分に出品され03月21日 07時 54分に終了予定です。即決価格は36,800円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【気持ちの良いお取引きの為に！】

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『✨他にも素敵なお洋服やバッグ小物（レディース・メンズ・キッズ）を出品しております♡➸➸ #ninaの部屋 』

＊即購入大歓迎



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⚠️他でも販売しておりますので

➡︎【売り切れ注意！】

交渉だけでもお早めにどうぞ！



◆ブランド

PRADA プラダ



◆購入先

大手ブランドリユース店（AACD）

鑑定済商品 正規品です

ご安心してご検討下さい



ヴァージンウール × レザーパイピング のロングコートになります。

お色は 上品な チャコールグレー に ブラック のパイピングです。



とても美しい Aライン です。

トレンチコート のシルエットデザインで高級感のある逸品です。

ベルト は パイピング と同じレザーです。



◆状態

使用感少なくとても綺麗な状態です

目立ったダメージや汚れはありません

まだまだご愛用頂けるコンディションです。





◆ アイテム

トレンチコート ロング丈 イタリア製 ロゴ 刻印 ボタン





◆カラー

ダークグレー 黒

※お使いのモニターや機種により実物と違って見える場合がございます



◆サイズ 38 M相当



◆平置きサイズ

着 丈 約121cm

脇下身幅 約43cm

袖 丈 約59cm

肩 幅 約39cm

※若干の誤差はご容赦下さい



◆素材

ウール レザー 本革



◆状態はあくまでも個人の主観です。神経質な方、完璧な商品を求める方は購入をご遠慮ください。中古品にご理解頂きご購入をお願い致します





⚠️お値下げ等ご要望について

なるべくご希望に添えればと考えております。

※ご希望金額をお知らせください

※ 専用ページ作成、取り置きの対応はしておりません

Bb70012 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】PRADA

ロングコート

バージンウール×レザーパイピング

グレー

黒