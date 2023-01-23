『新品未使用 BRUNO ハイブリッドUV加湿器 CALM MIST【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 05時 48分に出品され04月04日 05時 48分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BRUNO ハイブリッドUV加湿器 CALM MIST BOE062-GRG（グレージュ）

ブランド：BRUNO



状態 新品未使用

発送 匿名便にて発送致します



以下、仕様

加湿方式：ハイブリッド式（加熱超音波式）

加湿量：500.0 ml/h

適用畳数（木造）：8.5 畳

適用畳数（鉄筋）：14.0 畳

タンク容量（L）：4.0 L

消費電力（W）：85.0 W

加湿器機能：自動運転 タイマー機能 アロマ 除菌

幅(mm)：258.0 mm

奥行き(mm)：195.0 mm

高さ(mm)：490.0 mm

コード長さ（m）：1.6 m

重量(kg)：3.2 kg

色：ホワイト系

台数：1.0 台



薪ストーブをモチーフにしたぬくもりを感じるデザインの加湿器。

加熱ヒーター、UVライト、イオン交換樹脂フィルターを通したミストが心地良い空間をつくりだします。

ミストの量は4段階で調節可能。加湿をしながら香りが愉しめるアロマパッド付き。



BOE062-GRG



加湿タイプ···ハイブリッド式(加熱超音波式)



※初期不良などはメーカーへお願いいたします。すり替え等のトラブル防止のためへ ん

品 等は受けかねます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用