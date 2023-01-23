『Apple iPhone11 64GB パープル Simフリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 11分に出品され03月31日 23時 11分に終了予定です。即決価格は14,720円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone11 限定色パープルの出品です！



本体容量64GB

カラー パープル

バッテリー 83％

アクティベーションロックオフ

一括精算済み

元キャリアSoftBank

Simロック解除済み



FaceID〇

TRUETONE〇

インカメ、アウトカメラ〇

その他動作問題なし



初期化してお送りいたします！



ディスプレイに関しては公式で修理した物になります。

比較的美品かと思いますがあくまでも中古品としてお買い求めください。



iPhone 11 64GB パープル SIMフリー

ブランド：Apple iPhone iPhone 11

画面サイズ：6.1 インチ

内蔵ストレージ容量：64GB

SIM情報：SIMフリー

対応SIMサイズ：nanoSIM

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能

認証機能：顔認証

Apple Pay：対応

センサー：加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー

色：パープル系



バッテリー最大容量...80～84％ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル