『パタゴニア インナーダウン レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 13時 05分に出品され03月28日 13時 05分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア のインナーダウンです。

レディースxsですが、SとMの間くらいだと思います。

GWの登山のお供にいかがでしょうか？

神経質な方は購入をお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

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ジャケット・アウター タグ パタゴニア



インナーダウン レディース