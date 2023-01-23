『ダイキン DAIKIN ストリーマ ACK55X-W 空気清浄機 2021年製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 06時 51分に出品され04月07日 06時 51分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIKIN ACK55X-W WHITE

加湿ストリーマ空気清浄機

ホワイト



新品購入後、数回の利用となります。

子供部屋設置で購入したのですが、

子供が利用しないため出品致しました。



コントローラー未使用です。

別売のローラーもお付けいたします。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイキン