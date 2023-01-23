『【新品未使用】エルメス 新作 カシミヤ アウター ショートコート 38【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 20時 12分に出品され05月01日 20時 12分に終了予定です。即決価格は266,000円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本国内エルメス直営店で購入したものです。



商品状態:新品未使用



サイズ:38



定価:938300(税込)





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★購入前に必ずプロフィール及び商品説明をお読み下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エルメス

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