『【RAF SIMONS】希少09AWミイラ期 ウールコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 03時 51分に出品され05月04日 03時 51分に終了予定です。即決価格は20,930円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレー

柄・デザイン···無地

素材···ウール

季節感···秋、冬





開けても閉めても良しの、他に見ないデザインがラフシモンズらしく魅力的です。ボタンの留め方で様々な着方ができるのが面白いコートです。



ラフシモンズのウールメルトンラッピングコートです。



コレクションランウェイでもメインアイテムとして登場した当シーズンのフラッグシップモデル。



ラフシモンズならではの無駄を最大限そぎ落としミニマルなデザインとコンパクトなシルエットで、これ一着ざっくりと羽織るだけで大変上品でモードな雰囲気のあるコーディネートが可能になります。



きめ細やかなウールメルトンは肌触りもよく、真冬にももちろん対応可能なラフシモンズらしい素材選びの光る逸品です。ラフシモンズ最盛期と言われるシーズンのモデルで、まさに一生もののコートとしてお勧めです。



ブランド：RAF SIMONS

定価：320,000(参考上代)

素材：wool 100%

サイズ：44



寸法：

肩幅44cm

着丈90cm

袖丈65cm

脇下身幅53cm

(素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ラフシモンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【RAF

SIMONS】希少09AWミイラ期

ウールコート