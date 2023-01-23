『中古 カナダグース Sサイズダウン ユナイテッドアローズ購入(2020年)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 53分に出品され03月04日 04時 53分に終了予定です。即決価格は37,582円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 現在円安の影響でカナダグースのジャケットが倍近い値段で販売されています。寒冷地に行かれるかたは中古のカナダグースおすすめです！



-カナダグース

-メンズダウンジャケット

-Sサイズ

-2020年モデル/ユナイテッドアローズにて購入

-新品価格:12万円程 *2020年購入時



⚪︎メンズですが女性も着れちゃいます！

⚪︎筋トレをされている方、肩幅が広めの方はsサイズだと難しいです。肩幅50cm以上はNG

⚪︎リアルコヨーテのファーも付いています。(脱着可)

⚪︎一度クリニーングに出しています。日常使いメインですが、タバコの匂いなど御座いません。



是非ご検討ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 中古 カナダグース Sサイズダウン

ユナイテッドアローズ購入(2020年)