『MICHAEL KORS コート 未使用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 45分に出品され03月23日 01時 45分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MICHAEL KORS



ニューヨークで購入しました。似たようなコートを何点か購入したのですが、着る機会がなく、サイズも少し大きかったので出品しました。

とても暖かいコートです。丈は長くて、160cmの私が着ると、ふくらはぎが完全に隠れます。かっこいいデザインなので、長く使えると思います。



数年前買いました。タグなし、自宅保存なので神経質なかたはご遠慮ください。



デザイン

このコートは、スタイリッシュなマキシ丈で、寒い季節にぴったりのデザインです。



サイズ. M



【機能性】

ファー付きフードとベルトが付いており、暖かさとフィット感を提供します。防寒性に優れたパファー素材が使用されています。



【ブランドの信頼性】

MICHAEL MICHAEL KORSは、ファッション性と機能性を兼ね備えたアイテムを提供するブランドとして知られています。



- ブランド: MICHAEL MICHAEL KORS

- 商品名: Womens Belted Faux-Fur-Trim Hooded Maxi Puffer Coat

- 色: 黒

- 特徴: ファー付きフード、ベルト付き、マキシ丈



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MICHAEL

KORS

コート

未使用