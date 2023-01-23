『初詣 成人式サファイアミンクショール毛皮ストール【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 06時 09分に出品され03月17日 06時 09分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 124×26.5(最大幅)＋フリンジ17×2

フック1つ

両サイドにポケット

フリンジの尻尾はスナップになっており、取り外し可能です

ミンクヤーンではなく、フルスキンです。

香港三越で購入





カラー...グレー

素材...リアルファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミツコシ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 初詣 成人式サファイアミンクショール毛皮ストール