『☆美品☆ ノースフェイス NP61931 S インナーダウン ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 03時 18分に出品され05月07日 03時 18分に終了予定です。即決価格は10,904円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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● #MラナキュTNF メンズ



Brand THE NORTH FACE

Model カシウストリクライメイトジャケット のインナーダウン

型番 NP61931

Size S メンズ

Color ブラック 黒色

着丈 約68cm (後ろ襟下〜裾)

肩幅 約44cm

身幅 約49.5cm (脇下〜脇下)

袖丈 約60cm

袖口幅 約9.5cm

ジッパー全長 約65cm

表地裏地 ナイロン100%

中わた ポリエステル100% (プリマロフト)

ジップインジップ対応



〜コンディション・特徴〜

・使用感の少ない美品です⭐️

・ロゴの刺繍が生地と同色でオシャレ♪

・国内モデルの、ジップインジップ対応のアウターと連結可能です。



⚠️ゴリゴリに圧縮させて頂き、ゆうパケットポストで発送します。

⚠️保管時、発送時につく畳ジワはご了承下さい。



宜しくお願い致します。





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カテゴリ ファッション

メンズ

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ノースフェイス NP61931 S インナーダウン ダウンジャケット