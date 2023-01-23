『THE NORTH FACE ライトダウン ブラック Sサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 13時 18分に出品され04月12日 13時 18分に終了予定です。即決価格は10,300円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACEのライトダウンです。

内ポケットもあり便利です。

薄手なのに温かいので、旅行にも便利です。



秋に向けての商品として出品させて頂きます。

重ね着も出来るので、スキーなどにお出かけの時にも重宝するも思います。





身幅···36cm

袖丈···68cm

着丈···60cm



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ライトダウン ブラック Sサイズ