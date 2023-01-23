『DICEゴーグル ミラーレンズ 収納袋付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 16時 06分に出品され03月22日 16時 06分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

DICEは、ウィンタースポーツ用の高品質なアクセサリーを提供するブランドとして知られています。このゴーグルは、その耐久性とデザイン性から、多くのスノーボード愛好者に支持されています。



【優れた視界】

ミラーレンズは、眩しさを軽減し、雪面のコントラストを高めるため、視界をクリアに保ちます。これにより、滑走中の安全性が向上します。



【快適なフィット感】

調整可能なストラップと柔らかいパッドが施されており、長時間の使用でも快適にフィットします。収納袋も付属しており、持ち運びや保管に便利です。



- ブランド: DICE

- レンズ色: ミラー

- 付属品: 収納袋

- フレーム色: 黒

- ストラップタイプ: 調整可能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし