『AREXANDRE DE PARIS カチューシャ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 07時 29分に出品され04月11日 07時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アレクサンドル・ドゥ・パリのカチューシャ

黒の無地で片側に金属のロゴがついています。

去年の誕生日のときに喧嘩中の元彼からもらった

物で、喧嘩していたため1度も着用していません。



箱あり！

元値は多分¥25,000ほど







柄・デザイン···無地



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アレクサンドルドゥパリ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ AREXANDRE

DE

PARIS

カチューシャ