『【大きいサイズXXL✨美品】AKM ダウンジャケット スタンドカラー オリーブ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 49分に出品され03月16日 01時 49分に終了予定です。即決価格は11,167円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■ ブランド AKM エイケイエム



■カラー オリーブ



■サイズ

・表記サイズ XXL

※以下実寸サイズをご参考になさって下さい



・実寸サイズ

着丈 約72cm

肩幅 約49cm

袖丈 約67cm

身幅 約55cm

※素人採寸です



■素材 表地 ナイロン100%

別布 ナイロン88%

ポリウレタン12%

中綿 ダウン80%

フェザー20%

裏地 ポリエステル100%



※フードは取り外し不可です



■状態

全体的に目立った傷や汚れはございません。



あくまでも古着でありますことご理解の上ご購入をよろしくお願い致します。



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



【即購入OK!! フォロー割実施中✨✨】



他の商品も沢山ございます。

#Choma★ちょま★メンズアウター

#Choma★ちょま★



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: エイケイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【大きいサイズXXL✨美品】AKM

ダウンジャケット

スタンドカラー

オリーブ