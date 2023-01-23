『レシート有り 美品 モンクレール ダウン ALBIZIA【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 10時 50分に出品され04月07日 10時 50分に終了予定です。即決価格は44,620円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2017年に韓国のデパートSHINSEGAEのモンクレール店舗にて購入しました。

カラー・ブラック

サイズ・0



1シーズン使用後、普段ダウンよりコートを着る方が多く、あまり使用しておりませんでした。

左ポケットの内側部分の糸が緩んでおり、クリーニングに一度出した際に、縫われて返ってきました。お写真ご確認くださいませ。

私はこれで十分と思ったのでモンクレールにもっていきませんでしたが、

気になるようでしたら、モンクレール店舗にて縫い付けのお直しに出されて下さい。

ご了承下さいます方に。



296,546円で購入しましたが、現在は40万円程に値上がりしているため、大変お買い得だと思います。



お写真の追加や、気になることがございましたら、お申し付け下さい。



とてもスタイル良くみえるダウンコートです。

毛並みもフワッフワです。



レシートお付けいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ レシート有り 美品 モンクレール ダウン ALBIZIA