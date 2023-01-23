『bohmal オーバーサイズボリュームモンスターフーディコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 01時 18分に出品され04月28日 01時 18分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 bohmal

ボリュームモンスターフーディコート



⚪️新品未使用未開封



⚪️簡易梱包での発送



たっぷりすぎる！オーバーサイズが抜群にGOOD



保温性抜群！本格派仕様のミリタリー高機能中綿オーバーロングコート



【Design】



たっぷりとした丸みのあるシルエットが魅力的な中綿を使用したモンスターコート。



ふんわり中綿が軽くて温かい。



裾のドロコードで絞れるようになっているので



風を防ぎ、防寒バッチリ。シルエットも調整可能です。



大きめのフードとボリュームスリーブもポイント。



オーバーサイズの身頃と余裕のあるアームホールで



重ね着や厚手のニットなども着用が可能です。



胸元や後身頃の切り替えでたっぷりな生地分量をとることで



こなれ感も抜群なたっぷりのオーバーサイズに仕上げました。



フードのゴムや紐でアクセントをもたせ



よりオシャレな印象に。



ミリタリーな印象ながらタウンユースで大活躍な一枚。



【Material】



目が詰まってさらっとした素材。



裏地付きなので、保温性もばっちりです◎



ふんわりとした中綿が軽くてあったかい1枚。



【Coordinate】



メンズライクな印象のコートはフェミニンなアイテムとの相性も抜群○



レディなスカートのカジュアルダウンにもおすすめです。



もちろん、キャップやスニーカー・スウェットなどボーイッシュなアイテムとは好相性◎



もちろんキレイめのパンツとの相性も良く



大人カジュアルな着こなしがおすすめ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ボマール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ bohmal

オーバーサイズボリュームモンスターフーディコート